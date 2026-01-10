Tennis Sinner | A Seul un’esibizione ora gli Australian Open

Jannik Sinner ha partecipato a un’esibizione a Seul, sottolineando l’accoglienza calorosa del pubblico locale. L’evento rappresenta un’occasione per il tennista di prepararsi ai prossimi Australian Open, dopo aver condiviso questa esperienza con Carlos. Sinner ha espresso soddisfazione per aver potuto incontrare gli appassionati coreani, offrendo loro un’anteprima del suo livello di gioco prima delle competizioni ufficiali.

Roma, 10 gen. (askanews) – “Siamo stati accolti molto bene, da tanta gente appassionata. Per me e Carlos è stata un’opportunità giocare qui in Corea, dove il pubblico non aveva mai avuto la possibilità di vederci”. Così Jannik Sinner dopo il match esibizione giocato a Seul contro Carlos Alcaraz e vinto dallo spagnolo. “Era un’esibizione – continua – ma con l’obiettivo di andare in Australia e preparare al meglio tutta la stagione. Tornare qui? Perché no, ho trovato una certa connessione con il pubblico di Seul, confido di poter tornare”. Alcaraz ha sottolineato la sintonia con gli spettatori dell’incontro: “Cerco sempre di dare il meglio, qui in Corea del Sud ho sentito l’amore del pubblico. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Tennis, match di esibizione Sinner-Alcaraz: a Seul vince lo spagnolo in due set - Prima sfida del 2026 per l'italiano e lo spagnolo, rispettivamente numero 2 e numero 1 al mondo: a vincere è stato Alcaraz, che ha battuto l’azzurro col punteggio di 7- tg24.sky.it