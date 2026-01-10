Tennis Sinner | A Seul un’esibizione ora gli Australian Open

Da ildenaro.it 10 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Jannik Sinner ha partecipato a un’esibizione a Seul, sottolineando l’accoglienza calorosa del pubblico locale. L’evento rappresenta un’occasione per il tennista di prepararsi ai prossimi Australian Open, dopo aver condiviso questa esperienza con Carlos. Sinner ha espresso soddisfazione per aver potuto incontrare gli appassionati coreani, offrendo loro un’anteprima del suo livello di gioco prima delle competizioni ufficiali.

Roma, 10 gen. (askanews) – “Siamo stati accolti molto bene, da tanta gente appassionata. Per me e Carlos è stata un’opportunità giocare qui in Corea, dove il pubblico non aveva mai avuto la possibilità di vederci”. Così Jannik Sinner dopo il match esibizione giocato a Seul contro Carlos Alcaraz e vinto dallo spagnolo. “Era un’esibizione – continua – ma con l’obiettivo di andare in Australia e preparare al meglio tutta la stagione. Tornare qui? Perché no, ho trovato una certa connessione con il pubblico di Seul, confido di poter tornare”. Alcaraz ha sottolineato la sintonia con gli spettatori dell’incontro: “Cerco sempre di dare il meglio, qui in Corea del Sud ho sentito l’amore del pubblico. 🔗 Leggi su Ildenaro.itImmagine generica

Leggi anche: Sinner e Alcaraz infiammano Seul: prezzi shock per l’esibizione prima degli Australian Open

Leggi anche: Sinner-Alcaraz: super match di esibizione a Seul. In attesa degli Australian Open

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

tennis sinner seul un8217esibizioneTennis, match di esibizione Sinner-Alcaraz: a Seul vince lo spagnolo in due set - Prima sfida del 2026 per l'italiano e lo spagnolo, rispettivamente numero 2 e numero 1 al mondo: a vincere è stato Alcaraz, che ha battuto l’azzurro col punteggio di 7- tg24.sky.it

Sinner battuto da Alcaraz nell'esibizione a Seul: rivivi la diretta - I due campioni si affrontano in Corea del Sud in vista degli Australian Open: tutti gli aggiornamenti in tempo reale ... msn.com

tennis sinner seul un8217esibizioneSinner incredibile a Seul: fa giocare un bambino al suo posto e lui fa punto ad Alcaraz! - Divertente siparietto durante il match d'esibizione tra i due rivali: l'azzurro esce dal campo, il suo 'sostituto' sorprende tutti e gli regala un punto ... msn.com

Sinner-Alcaraz in Corea: cosa aspettarsi dall'esibizione e dal 2026 (con Guido Monaco)

Video Sinner-Alcaraz in Corea: cosa aspettarsi dall'esibizione e dal 2026 (con Guido Monaco)

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.