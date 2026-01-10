Tennis Musetti | Top 5 mi spinge a fare ancora meglio

Lorenzo Musetti, grazie alla sua posizione nel ranking ATP, si trova tra i primi cinque giocatori al mondo. Questo risultato, raggiunto in seguito alla semifinale di Hong Kong di Andrey Rublev, rappresenta un traguardo storico per il tennis italiano, che vede per la prima volta due atleti tra i primi cinque dal 1973, anno in cui fu introdotto il sistema di classifiche attuale.

Roma, 10 gen. (askanews) – Lorenzo Musetti entra in Top 5. Grazie al successo Andrey Rublev nella semifinale dell’ATP 250 di Hong Kong, dunque, l’Italia avrà per la prima volta due giocatori tra i primi 5 del mondo in singolare dal 1973, quando l’ATP ha introdotto il ranking computerizzato. “Faccio ancora fatica a metabolizzare questo traguardo, è una sensazione incredibile – ha spiegato Musetti -. Per me è un punto di partenza e questo mi spingere a fare ancora meglio in futuro”. L'articolo proviene da Ildenaro.it. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

