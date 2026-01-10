Tennis Musetti diventa n°5 al mondo per la prima volta | è record storico per l’Italia
Lorenzo Musetti ha raggiunto per la prima volta la posizione numero 5 nel ranking mondiale di tennis, stabilendo un nuovo record storico per l’Italia. Il talento di Carrara diventa così il terzo tennista italiano nell’era del ranking computerizzato a entrare tra i primi cinque. Questo risultato testimonia il suo costante miglioramento e la crescita del tennis italiano a livello internazionale.
Il tennista di Carrara è diventato il terzo italiano in Top 5 nell'era del ranking computerizzato, superando l'olandese Alex De Minaur. Prima di lui ci sono solo Adriano Panatta e Jannik Sinner. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
