Il Tennis Club di Bagno a Ripoli ha concluso la stagione con successo, fermandosi solo in finale di A1. Il club di Firenze, attraverso il progetto Match Ball, si concentra sull’attività agonistica, con Daniele Capecchi e Antonio Padovani che collaborano per sviluppare talenti e promuovere la crescita di giocatori professionisti. Un’annata ricca di soddisfazioni che testimonia l’impegno nel settore tennistico.

Il Match Ball Firenze punta sull’attività agonistica. Daniele Capecchi e Antonio Padovani creano un team per far crescere giocatori ‘professionisti’. Una stagione incredibile per il Match Ball Firenze che si è conclusa con la finale scudetto di Torino (al circolo Stampa Sporting) dove il team capitanato da Daniele Capecchi e Francesco Caforio ha conquistato il secondo posto assoluto, sconfitto dal Ct Massa Lombarda, ma soprattutto ha dimostrato come un circolo virtuoso, e che quest’anno aveva riconquistato l’A1 da neo promosso, può dare valore all’attività agonistica. "Il risultato a squadre può essere considerato un bel biglietto da visita per il movimento che si è creato al Match Ball Firenze - spiega l’ex professionista Daniele Capecchi -. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Tennis - Il club di Bagno a Ripoli si è fermato solo nelle finale di A1. Match Ball, un’annata di grandi soddisfazioni

Leggi anche: Tennis serie A1. Il Ct Massa si gioca lo scudetto. Oggi sfida il Match Ball Firenze

Leggi anche: Tennis, al Match Ball Firenze c'è attesa per la finale scudetto maschile che si terrà il 7 dicembre sui campi in veloce della Stampa Sporting Torino contro il Tc Massa Lombarda

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Dal Panathlon Firenze dieci “borse di studio” a giovani sportivi di Bagno a Ripoli; Tutto pronto a Grassina per il trofeo Sasi; Serie C e dilettanti, i risultati di tutte le partite; Prato, ufficiale l’arrivo del centrocampista Fiorini.

Tennis - Il club di Bagno a Ripoli si è fermato solo nelle finale di A1. Match Ball, un’annata di grandi soddisfazioni - Daniele Capecchi e Antonio Padovani creano un team per far crescere giocatori ... msn.com