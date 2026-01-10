Tennis Fonseca rinuncia anche all’ATP di Adelaide A rischio gli Australian Open

Joao Fonseca ha deciso di rinunciare all’ATP di Adelaide a causa di un problema fisico, mettendo in forse la sua partecipazione agli Australian Open. L’atleta brasiliano, tra i più promettenti del circuito, affronta un inizio di stagione complesso, che potrebbe influire sul suo percorso nei principali tornei del primo grande slam del 2024.

Un inizio di 2026 molto complicato per Joao Fonseca. Il tennista brasiliano, uno tra i più ambiziosi del circuito, sta facendo i conti con un problema fisico rilevante che, sulla carta, potrebbe compromettere la sua presenza agli Australian Open, al via la prossima settimana. A comunicarlo è stato il diretto interessato poche ore fa dopo essere stato costretto a rinunciare anche al Torneo di Adelaide. Si tratta del secondo forfait consecutivo dopo quello di Brisbane, causato da un dolore cronico alla schiena, nello specifico una lesione: “ Sono nato con un problema alla schiena e a volte provo dolore – ha detto Fonseca in un video pubblicato sui suoi canali social – Cinque anni fa ho subito una frattura da stress, ma sono consapevole che questa è una costante che sarà sempre presente nella mia quotidianità, nel mio corpo, quindi devo imparare a conviverci”. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it

