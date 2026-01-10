Temperature sotto lo zero e ritorno della bora | il meteo per domani

Domani a Trieste e nelle zone limitrofe si prevede il ritorno della bora e temperature inferiori allo zero. Dopo alcuni giorni di neve e freddo, il meteo rimane stabile con condizioni invernali. È consigliabile adottare le misure necessarie per affrontare le basse temperature e la ventilazione intensa, in particolare nelle ore più fredde della giornata.

A Trieste e dintorni tornerà a soffiare la bora e la temperatura è attesa al di sotto dello zero. Dopo la due giorni di neve e freddo che ha interessato il capoluogo del Friuli Venezia Giulia e la "tregua" della seconda metà della settimana, ecco che a Trieste l'inverno continua a farsi sentire.

