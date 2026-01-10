Temperature in calo l' appello di Publiacqua | Proteggere i contatori dell' acqua

Con l’abbassamento delle temperature e il rischio di gelate, Publiacqua invita gli utenti delle province di Firenze, Prato, Pistoia e Arezzo a prendere precauzioni per proteggere i contatori dell’acqua. Specialmente nelle zone collinari e appenniniche, è importante adottare misure che evitino danni causati dal gelo. Un’attenta gestione dei contatori contribuisce a prevenire inconvenienti e a garantire la corretta funzionalità del servizio idrico.

Minime ancora in calo, allerta gialla per ghiaccio fino alle 12 di domani. Publiacqua: “Attenzione ai contatori” - Per questo la Sala operativa della Protezione civile regionale ha esteso l’allerta gialla per ghiaccio in tutta la To ... valdarnopost.it

Freddo, minime in ulteriore calo: allerta gialla per ghiaccio - Per questo la Sala operativa della Protezione civile regionale ha esteso l’allerta gialla per ghiaccio in tutta la Toscana ... firenzetoday.it

Nelle prossime ore aria fredda apporterà un ulteriore calo delle temperature con possibili nevicate nelle zone montane - facebook.com facebook

Meteo: prima neve del 2026 sul Vesuvio, temperature in calo. Vulcano imbiancato visibile anche da Napoli: fotografie ricordo dei turisti #ANSA x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.