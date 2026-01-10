Temperature in calo l' appello di Publiacqua | Proteggere i contatori dell' acqua

Con l’abbassamento delle temperature e il rischio di gelate, Publiacqua invita gli utenti delle province di Firenze, Prato, Pistoia e Arezzo a prendere precauzioni per proteggere i contatori dell’acqua. Specialmente nelle zone collinari e appenniniche, è importante adottare misure che evitino danni causati dal gelo. Un’attenta gestione dei contatori contribuisce a prevenire inconvenienti e a garantire la corretta funzionalità del servizio idrico.

Con l’arrivo del freddo intenso e il previsto abbassamento delle temperature, soprattutto nelle ore notturne, Publiacqua lancia un appello agli utenti delle province di Firenze, Prato, Pistoia e Arezzo, in particolare nelle zone collinari e appenniniche: è necessario proteggere adeguatamente i. 🔗 Leggi su Firenzetoday.itImmagine generica

