Temperature basse l' allarme di Publiacqua | Attenzione ai contatori possono rompersi

Con il calo delle temperature, Publiacqua segnala un aumento del rischio di rottura dei contatori dell’acqua domestici. È importante controllare regolarmente gli impianti e adottare le precauzioni necessarie per prevenire eventuali danni. Un’attenzione tempestiva può evitare disservizi e costi imprevisti, garantendo un corretto funzionamento dell’impianto idrico durante le basse temperature.

Firenze, 10 gennaio 2026 – Con l'abbassamento delle temperature di questi giorni, si alza la soglia di attenzione sugli impianti idrici delle abitazioni, in particolare sui contatori dell'acqua, che possono arrivare addirittura a rompersi. Meteo Toscana, l'inverno fa la voce grossa: venti oltre 200 all'ora, neve a bassa quota e gelate. Allerta prorogata Publiacqua ricorda alcuni semplici accorgimenti che possono evitare disagi nella fruizione del servizio e spese impreviste, poiché ai clienti spetta la corretta custodia di questi apparecchi. "Considerato l'abbassamento delle temperature - spiega Publiacqua in una nota - soprattutto notturne, previsto per le prossime ore e i prossimi giorni, in particolar modo nelle zone collinari e appenniniche per le province di Firenze, Prato, Pistoia e Arezzo, Publiacqua ricorda e raccomanda a tutti gli utenti di provvedere a proteggere con scrupolo il proprio contatore dell'acqua con materiali isolanti o con stracci di lana, per evitarne la rottura a causa del gelo.

