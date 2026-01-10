Telstar-Ajax domenica 11 gennaio 2026 ore 14 | 30 | formazioni quote pronostici

Il match tra Telstar e Ajax, in programma domenica 11 gennaio 2026 alle 14:30, segna la ripresa del campionato olandese dopo la pausa natalizia. In questa occasione, si analizzeranno le formazioni, le quote e i pronostici per una sfida che vede coinvolti due club con storie e obiettivi diversi, offrendo agli appassionati un’opportunità di approfondimento sulla situazione attuale del torneo.

Torna il campionato olandese dopo la breve sosta tra Natale e Capodanno e ovviamente anche Telstar e Ajax sono coinvolti. I padroni di casa, prima dello stop, avevano totalizzato quattro partite, tre di Eredivisie e una di Coppa olandese, senza sconfitte, mentre la striscia ospite ammonta a sei gare comprendendo anche la vittoria contro il . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

