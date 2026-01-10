Tedofora a Cesenatico | Staffetta emozionante L’ho fatta perché credo nei valori dello sport

La staffetta della torcia a Cesenatico rappresenta un momento di condivisione e di valori sportivi. Per chi partecipa, è un’occasione di testimoniare il proprio impegno e la propria passione, senza distrazioni o riflessioni complicate. È un gesto semplice ma significativo, che unisce le persone attraverso lo sport e la solidarietà. Un’esperienza che rimane impressa, anche senza parole, nella memoria di chi la vive.

"Quando avevo la torcia in mano e correvo quei metri che spettano a ciascun tedoforo non ho pensato a niente. Sentivo soltanto una forte emozione e le lacrime che mi scendevano dalla gioia". Irene Giovannelli, avvocato pratese di 41 anni, è stata scelta per partecipare alla staffetta della torcia olimpica diretta alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026: il suo contributo lo ha portato nel tratto che ha attraversato Cesenatico, nella riviera Romagnola. Come è finita una pratese a fare la tedofora sul versante adriatico? "Nei primi mesi dell'anno scorso è arrivata la possibilità di candidarsi come tedoforo.

