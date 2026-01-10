Taxi sciopero 13 gennaio | A difesa del servizio pubblico contro multinazionali private

Il 13 gennaio 2026 si terrà uno sciopero nazionale dei taxi, in risposta alle ultime sensazioni di privatizzazione e alle pressioni delle multinazionali. Il servizio taxi, regolamentato dal Comune con tariffe stabilite e rigorosi controlli di sicurezza, rappresenta un elemento fondamentale del trasporto pubblico locale. La protesta mira a tutelare il ruolo e l’affidabilità di un servizio che garantisce responsabilità e tutela ai cittadini.

(Adnkronos) – Sciopero nazionale dei taxi martedì 13 gennaio 2026. Il servizio taxi "è un servizio pubblico regolato, con tariffe fissate dal Comune, controlli, obblighi di sicurezza e responsabilità precise verso l'utenza. Oggi questo modello è messo in discussione dall'ingresso aggressivo di multinazionali private che puntano a sostituire un servizio pubblico con piattaforme guidate da .

