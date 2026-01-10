Il servizio del treno regionale 18754 Arezzo–Firenze, sospeso durante i giorni feriali con l’entrata in vigore del nuovo orario invernale, sarà presto ripristinato. La sospensione, dovuta a lavori di manutenzione programmata di Rete Ferroviaria Italiana, interesserà temporaneamente alcuni collegamenti. La ripresa del servizio garantirà nuovamente la normale mobilità tra le due città, offrendo ai viaggiatori una soluzione affidabile e puntuale.

II treno regionale 18754 Arezzo–Firenze, sospeso nei giorni feriali con l’entrata in vigore del nuovo orario invernale per i lavori di manutenzione programmata da Rete Ferroviaria Italiana, sarà ripristinato. Questo uno annunci arrivato ieri mattina in occasione del primo incontro del Tavolo istituzionale di confronto tra Regione Toscana, enti locali, Trenitalia, RFI e rappresentanti dei pendolari della linea Firenze–Arezzo–Chiusi, convocato presso l’assessorato regionale ai trasporti e richiesto dall’assessore Filippo Boni. Alla riunione hanno partecipato anche i sindaci e gli amministratori del territorio interessato e i consiglieri regionali Roberta Casini, Matteo Zoppini e Gabriele Veneri. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Tavolo trasporti: è fumata bianca. Boni: "Torna un treno cancellato"

