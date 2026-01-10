Targa clonata | sventata la truffa

Negli ultimi tempi, si è intensificato il fenomeno delle truffe attraverso l'uso di targhe clonata, che coinvolgono principalmente persone anziane. Questa forma di inganno si sta diffondendo rapidamente, con malviventi sempre più sofisticati. Tuttavia, recenti interventi hanno permesso di sventare alcune di queste truffe, contribuendo a proteggere la sicurezza e la serenità delle vittime.

Diventa sempre più aggressivo il fenomeno delle truffe ai danni delle persone anziane, ma non solo. I malviventi dediti a questo genere di reato sembrano moltiplicarsi e ogni giorno ne inventano di nuove. Negli ultimi giorni un uomo ha tentato di truffare un 65enne di Porto d’Ascoli inventando perfino la targa clonata della sua auto. L’uomo, contattato telefonicamente da un presunto dottor. ‘Pinco Pallo’ ha mangiato la foglia ed ha avvertito subito il 112. In pratica il truffatore, spacciatosi per funzionario di un Ente, adduceva di dover fare degli accertamenti urgenti su episodi di clonazione di targhe invitandolo a consegnare preziosi in oro che sarebbero serviti a confrontarli con altri rubati in città, per i quali era stata individuata un’auto sospetta e per le conseguenti spese risarcitorie dovute all’uso improprio della sua targa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Targa clonata: sventata la truffa Leggi anche: Marcianise, tenta truffa ad anziana con tecnica della “targa clonata”: arrestato 40enne di Napoli Leggi anche: Minorenne truffa a Firenze una coppia di 50enni per 15mila euro con il raggiro della targa clonata Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Truffe, nuovo copione: "Rapina fatta con auto che ha la targa clonata". Raffica di segnalazioni - I truffatori ogni giorno studiano un copione nuovo da mandare in scena per raggirare pensionati e nonnini. lanazione.it Sventata truffa ai danni di un anziano - Un tizio sui 35 anni stava per mettere a segno un tentativo di "truffa dello specchietto" nei confronti di un ignaro anziano portorecanatese. ilrestodelcarlino.it Scusa della targa clonata per la rapina ma una senese non ci casca - "Hanno fatto una rapina con la targa della sua macchina che è stata clonata". lanazione.it Scappa dopo l’incidente e lascia una targa clonata sull’asfalto: mistero sulla Litoranea a Latina - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.