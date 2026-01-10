Tante piogge ma il Trasimeno non cresce

Nonostante le abbondanti piogge, il livello del Lago Trasimeno è aumentato di appena 2 centimetri, secondo i dati dell’osservatorio sulle risorse idriche dell’Associazione nazionale dei consorzi di gestione e tutela del territorio e delle acque irrigue. Un incremento minimo che evidenzia come le precipitazioni recenti non abbiano significativamente influenzato la quantità di acqua presente nel lago.

La serie storica degli ultimi vent'anni infatti evidenzia un trend di progressivo abbassamento del livello idrometrico.

