Tangenziale di Napoli chiusure per la settimana | ecco dove

La Tangenziale di Napoli ha annunciato alcune chiusure programmate per la settimana, necessarie per interventi di manutenzione e miglioramento della galleria Capodimonte est. Queste misure sono volte a garantire la sicurezza e l’efficienza della viabilità. Si consiglia agli utenti di prestare attenzione alle indicazioni e di pianificare gli spostamenti di conseguenza. Per dettagli sulle aree interessate e le eventuali alternative, si invita a consultare le comunicazioni ufficiali.

Tangenziale di Napoli comunica che, per consentire attività di miglioramento della galleria Capodimonte est, saranno adottati diversi provvedimenti di chiusura. Tangenziale di Napoli informa che, per consentire lavori di adeguamento e miglioramento della galleria "Capodimonte est", dalle 23:00 di lunedì 12 alle 6:00 di martedì 13 gennaio, sarà chiuso il tratto compreso tra Arenella e .

Tangenziale, decine di chiusure fino al 16 gennaio - Autostrade per l’Italia ha annunciato una serie di chiusure straordinarie notturne su diverse tratte autostradali di Napoli e hinterland, previste nei giorni di gennaio 2026. ilfattovesuviano.it

Quanto incassa la Tangenziale con i pedaggi dei napoletani. È l'unico tratto di strada urbana a pagamento in Europa https://www.napolitoday.it/dossier/economia/tangenziale-napoli-quanto-incassa-pedaggi.html - facebook.com facebook

