“ Tali e quali”, succede di tutto durante la puntata: il web si scatena contro Carlo Conti – Venerdì 9 gennaio Rai 1 ha riacceso i riflettori su Tali e Quali Show, lo spin-off del celebre format dedicato alle imitazioni canore. La grande novità di questa edizione è tutta nel cast: niente vip, ma persone comuni, chiamate a mettersi in gioco sul palco con performance che richiedono voce, presenza scenica e capacità di trasformazione. Alla conduzione debutta Nicola Savino, che raccoglie il testimone in una fase delicata della stagione televisiva, mentre il Festival di Sanremo 2026 si avvicina. A giudicare le esibizioni una giuria ormai rodata ma con una new entry importante: Alessia Marcuzzi, Cristiano Malgioglio, Massimo Lopez, al posto di Panariello, e Carlo Conti, presente come ospite speciale e figura di raccordo tra passato e futuro del programma. 🔗 Leggi su Tvzap.it

