Tali e quali prima puntata tra risate e polemiche | il web si scatena contro Carlo Conti

La prima puntata di “Tali e quali” su Rai 1 ha suscitato reazioni contrastanti online. Lo show, condotto da Carlo Conti, ha portato in scena nuove imitazioni e momenti di intrattenimento, ma anche discussioni tra gli spettatori. In questa introduzione analizziamo gli aspetti principali della serata e le reazioni generate, offrendo una panoramica obiettiva di un appuntamento che ha coinvolto il pubblico e il web.

"Tali e quali", succede di tutto durante la puntata: il web si scatena contro Carlo Conti – Venerdì 9 gennaio Rai 1 ha riacceso i riflettori su Tali e quali show, lo spin-off del celebre format dedicato alle imitazioni canore. La grande novità di questa edizione è tutta nel cast: niente vip, ma persone comuni, chiamate a mettersi in gioco sul palco con performance che richiedono voce, presenza scenica e capacità di trasformazione. Alla conduzione debutta Nicola Savino, che raccoglie il testimone in una fase delicata della stagione televisiva, mentre il Festival di Sanremo 2026 si avvicina. A giudicare le esibizioni una giuria ormai rodata ma con una new entry importante: Alessia Marcuzzi, Cristiano Malgioglio, Massimo Lopez, al posto di Panariello, e Carlo Conti, presente come ospite speciale e figura di raccordo tra passato e futuro del programma.

Le pagelle della prima puntata di Tali e Quali Show: Nicola Savino ancora non ci crede (6,5), Alessia Maruzzi in un ruolo ‘non suo’ (5,5), Carmen Di Pietro… Tutti i voti - Dalla sufficienza a Savino al flop di Carmen Di Pietro: tutte le pagelle della prima puntata di Tali e Quali Show 2024 ... ilfattoquotidiano.it

Tali e Quali, le anticipazioni della prima puntata del 9 gennaio: il super ospite speciale - Le anticipazioni della prima puntata di “Tali e Quali”, in onda stasera 9 gennaio: il super ospite- dilei.it

Tali e quali, le pagelle: Nicola Savino buona la prima (8), Carmen Di Pietro prezzemolina (7+), Massimo Lopez non fa rimpiangere Panariello (8.5) x.com

Talenti non ancora conosciuti alla prova del grande pubblico: debutta venerdì 9 gennaio alle 21.30 su Rai 1 la nuova edizione di ‘Tali e Quali’, il varietà prodotto in collaborazione con Endemol Shine Italy e condotto da Nicola Savino, per la prima volta al tim - facebook.com facebook

