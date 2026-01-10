Tali e Quali le pagelle del 9 gennaio | Nicola Savino parte bene 8 Lopez a suo agio 7,5 Di Pietro instancabile 7,5

Tali e Quali, le pagelle del 9 gennaio: Nicola Savino riceve un 8, Lopez si distingue con 7,5, mentre Di Pietro si conferma instancabile con lo stesso punteggio. La quinta edizione dello spin-off di Tale e Quale Show, dedicato ai concorrenti non professionisti, ha iniziato senza esitazioni, mostrando un buon ritmo e coinvolgimento. Un avvio positivo che lascia presagire un’edizione interessante e ben calibrata.

È partita senza esitazioni, né passi falsi, la quinta edizione di Tali e Quali, spin-off amatissimo di Tale e Quale Show dedicato ai concorrenti non famosi. La prima puntata, andata in onda il 9 gennaio, ha avuto il sapore delle grandi occasioni con un debutto atteso, quello di Nicola Savino, qualche sorpresa ben piazzata e la sensazione diffusa che, anche quest'anno, lo show del venerdì sera su Rai1 abbia tutte le carte in regola per accompagnarci fino all'alba del prossimo Festival di Sanremo, condotto e orchestrato da Carlo Conti. Il programma – previsto per quattro venerdì consecutivi – ha cambiato timoniere ma non di certo la liturgia, ormai rodata.

