Tali e Quali 2026 | com’è partita giudici meccanismo e classifica della prima puntata

Tali e Quali 2026 è iniziato con la prima puntata trasmessa il 9 gennaio su Rai 1. La gara vede concorrenti sfidarsi interpretando grandi artisti, giudicati da una giuria qualificata. In questa introduzione si analizzano i meccanismi di voto, i giudici coinvolti, la classifica iniziale e le aspettative per le prossime puntate, disponibili anche su RaiPlay. Un appuntamento che segna l’avvio di una nuova edizione del celebre talent musicale.

Recap della prima puntata di Tali e Quali (9 gennaio 2026) con classifica e punteggi: chi conduce, chi sono i giudici, come si vota e cosa aspettarsi nelle prossime puntate su Rai 1 e RaiPlay.

