Tabellone WTA Adelaide 2026 | Pegula e Keys in cerca di soddisfazioni prima di Melbourne

Il tabellone WTA di Adelaide 2026 si presenta come un momento importante per le giocatrici in vista di Melbourne. Dal 2020, questo torneo ha consolidato la sua posizione nel calendario internazionale, offrendo opportunità di preparazione e confronto di livello. Pegula e Keys sono tra le protagoniste che cercano risultati significativi prima dell’inizio del Grande Slam, in un contesto di grande attenzione e tradizione per il circuito femminile.

Così come per la sua controparte ATP, anche il WTA di Adelaide ha avuto un ruolo di importanza cruciale nel calendario fin dal 2020. Facente parte dei 500, dunque anche con un peso maggiore, ha visto un albo d’oro fatto solo di grandi nomi: Ashleigh Barty, Iga Swiatek, Jelena Ostapenko, Madison Keys, Aryna Sabalenka, Belinda Bencic. Cinque vincitrici Slam e una campionessa 1000 nonché oro olimpico. Prima testa di serie, in questa fattispecie, è Jessica Pegula, con Keys che si trova dal lato opposto e con una certa necessità di raggranellare punti per tamponare quella che rischia di essere una cambiale pesantissima in uscita, quella del suo primo e finora unico Slam in carriera. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it

