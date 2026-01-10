Syrian army says it finished combing through Aleppo neighbourhood signalling takeover from Kurdish forces
L'esercito siriano ha annunciato di aver completato l'operazione di ispezione nel quartiere Sheikh Maksoud di Aleppo, indicando il consolidamento del controllo sulla zona dopo aver superato la presenza delle forze curde. Questa mossa rappresenta un passo importante nella ripresa del controllo sulla città, evidenziando i recenti sviluppi nel contesto della situazione in Siria.
Jan 10 (Reuters) - The Syrian army said on Saturday that it had finished combing through Aleppo city’s Sheikh Maksoud neighbourhood, signalling a takeover from Kurdish fi. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it
Leggi anche: Dal “Syrian Express” al disastro. Anatomia logistica del fallimento russo in Siria
Leggi anche: Roma, moda in dialogo: spazio ai giovani a Forces of Fashion 2025
Syrian army says it finished combing through Aleppo neighbourhood, signalling takeover from Kurdish forces; Sedici morti ad Aleppo per gli scontri tra le milizie siriane e quelle curde; Syrian army orders evacuations as heavy fighting grips Aleppo’s Kurdish areas; Sixteen dead in Aleppo in clashes between Syrian and Kurdish militias.
Syrian army says it finished combing through Aleppo neighbourhood, signalling takeover from Kurdish forces - The Syrian army said on Saturday that it had finished combing through Aleppo city's Sheikh Maksoud neighbourhood, signalling a takeover from Kurdish fighters. msn.com
SDF intimidates residents in Aleppo, uses civilians as human shields, Syrian Army says - Army reports road closures, attacks on ambulance and security patrols by SDF, use of drones against civilian and security sites - aa.com.tr
Türkiye says operation against SDF in Aleppo being carried out entirely by Syrian Army - Syria's security is our security, developments closely monitored,’ National Defense Ministry says in statement - aa.com.tr
After Assad's Fall, Syrians in Turkey Face the Complex Choice of Going Home - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.