Swiss canton leader voices anger over lack of checks at bar that caught fire

Il leader del cantone svizzero ha espresso preoccupazione per la mancanza di controlli sull’attività del bar coinvolto nell’incendio, che ha causato numerose vittime. La vicenda solleva questioni sulla sicurezza e sulla responsabilità delle autorità locali nel monitoraggio di locali pubblici, evidenziando l’importanza di interventi regolari per prevenire tragedie di questo tipo.

ZURICH, Jan 10 (Reuters) - The leader of the Swiss canton where a bar fire killed 40 people voiced anger over local authorities’ failure to inspect the venue for six year. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it

The leader of the Swiss canton where a bar fire killed 40 people voiced anger over local authorities' failure to inspect the venue for six years, as prosecutors step up efforts to hold those ...

