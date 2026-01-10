Supporto psicologico e inclusione scolastica per oltre 1.200 cittadini | successo per il progetto Isola

È stato presentato il report finale del progetto I.s.o.l.a., un'iniziativa finanziata dal Piano operativo complementare, che ha offerto supporto psicologico e servizi di inclusione scolastica a oltre 1.200 cittadini nelle aree di Palermo e Isola. Il progetto si è focalizzato sulla promozione dell'inclusione sociale, contribuendo a migliorare la qualità di vita delle persone coinvolte nel territorio.

Presentato il report conclusivo del progetto I.s.o.l.a., finanziato nell'ambito del Piano operativo complementare (ex Pon Città Metropolitane 20142020 - Asse 3 "Servizi per l'inclusione sociale"), attuato nel territorio della settima circoscrizione del Comune di Palermo e nel Comune di Isola.

