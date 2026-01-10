‘Suo figlio rischia l’arresto ci dia i soldi e sarà salvo’ | anziano truffato i Carabinieri identificano il responsabile

Un anziano della Valle Telesina è stato vittima di una truffa in cui un uomo, residente nel napoletano, ha richiesto denaro con la minaccia di arresto imminente del figlio. I Carabinieri di Telese Terme hanno identificato e denunciato il responsabile, contribuendo a contrastare questo tipo di frodi. Questa vicenda evidenzia l'importanza di prestare attenzione a truffe di questo genere e di rivolgersi alle forze dell’ordine in caso di dubbi.

Tempo di lettura: 2 minuti I Carabinieri della Stazione di Telese Terme hanno denunciato in stato di libertà un uomo, residente nel napoletano, ritenuto responsabile di una truffa aggravata ai danni di un anziano residente in Valle Telesina. L'indagine è partita a seguito della denuncia presentata dalla vittima, la quale era stata raggirata con la nota tecnica del "finto avvocato". Il truffatore, contattando telefonicamente l'anziano, lo aveva convinto che un proprio familiare fosse in stato di fermo e che, per evitarne l'arresto, fosse necessario consegnare immediatamente una cauzione in denaro e oggetti preziosi.

