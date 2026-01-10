Sul bus non si fuma Passeggero aggredito da un gruppo di giovani

Un semplice richiamo a non fumare sull’autobus si è trasformato in un episodio di violenza, quando un 62enne è stato aggredito da un gruppo di giovani. Nonostante il rispetto delle regole, l’episodio evidenzia come comportamenti inappropriati possano degenerare, portando a conseguenze gravi. È importante sottolineare l’importanza di mantenere comportamenti civili e rispettosi nei mezzi pubblici, per garantire sicurezza e tranquillità a tutti i passeggeri.

"Ragazzi, non si fuma sull’autobus. Spegnete quelle sigarette". Un rimprovero che qualsiasi adulto avrebbe fatto a una banda di ragazzini, redarguiti perché stavano fumando seduti tra i seggiolini di un mezzo pubblico, è costata cara a un 62enne, pestato da un gruppo – erano almeno quattro – di giovanissimi, che lo hanno colpito con calci e pugni. Violenta aggressione a bordo di un autobus, qualche giorno fa, lungo viale Togliatti. É successo domenica, in serata, attorno alle 19,30. Quando sulla linea Q, mezzo di trasporto pubblico che mette in collegamento l’ospedale Maggiore con l’aeroporto, un uomo di 62 anni è stato malmenato da alcuni giovani, molto probabilmente minorenni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Sul bus non si fuma". Passeggero aggredito da un gruppo di giovani Leggi anche: Campi Bisenzio: autista di bus aggredito da un passeggero che spacca il vetro dello sportello di protezione e fugge Leggi anche: Anziano aggredito sul bus, assolti due giovani di Benevento Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Sul bus non si fuma. Passeggero aggredito da un gruppo di giovani. "Sul bus non si fuma". Passeggero aggredito da un gruppo di giovani - La vittima, 62enne, ha ripreso i teppisti con le sigarette accese sul mezzo. ilrestodelcarlino.it

