Studiare la sovietologia per cer capire la Russia di Putin e anche l’America di Trump

Studiare la sovietologia permette di comprendere meglio le dinamiche politiche e sociali di Russia e America, anche oggi. Non si tratta di un sapere superato, ma di strumenti utili per interpretare i cambiamenti globali e le relazioni internazionali. In un contesto in continuo mutamento, conoscere il passato sovietico e le sue implicazioni è fondamentale per analizzare le sfide contemporanee.

C'è chi considera la sovietologia un'anticaglia intellettuale, un ferrovecchio della Guerra fredda che prende ruggine dagli anni Ottanta; eppure sono convinto che nei suoi arsenali frettolosamente dismessi si trovino armi tuttora indispensabili per affrontare il presente. Per capire la Russia di Putin, certo, ma non solo quella: anche l'America di Trump. Un libro come La langue de bois di Françoise Thom, per esempio, un'analisi profondissima della propaganda sovietica pubblicata da Plon nel 1987, è ancor oggi infinitamente più utile dell'ennesimo saggio effimero sulla post-verità sfornato da un giovane intellettuale smart di una rivista cool che da come scrive sembra convinto che il mondo sia cominciato nell'anno così smart e così cool della sua nascita.

