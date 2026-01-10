Stranger Things? No è solo un’altra voragine in Irpinia

In Irpinia, le voragini lungo la SP88 rappresentano un fenomeno ricorrente, che testimonia le sfide del territorio. Questi incidenti, più che emergenze, sono segnali delle difficoltà strutturali e ambientali che interessano la regione. Una situazione che richiede attenzione e interventi mirati per migliorare la sicurezza e la qualità del territorio, senza drammi o allarmismi.

C’è una voragine sulla SP88, ma tranquilli: non è un’emergenza. È solo l’ennesima conferma che in Irpinia la geografia ormai fa satira. Le strade scompaiono, l’acqua pure, e presto — se continuiamo così — spariranno anche i comuni, risucchiati da un dissesto che tutti conoscono e nessuno. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

