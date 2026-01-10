Strage di Crans-Montana l’ammissione di Moretti agli inquirenti | La porta di emergenza era chiusa

Da thesocialpost.it 10 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nell’ambito dell’inchiesta sulla tragedia di Crans-Montana, Jacques Moretti ha ammesso agli inquirenti che la porta di emergenza del locale Le Constellation era chiusa al momento dell’incendio. La vicenda, che ha causato la morte di 40 persone e numerosi feriti, si sta approfondendo con l’arresto del proprietario, mentre si cercano di chiarire le responsabilità e le cause dell’incidente.

Strage di Capodanno a Crans-Montana, l’inchiesta sull’ incendio del locale Le Constellation entra in una fase decisiva con l’ arresto di Jacques Moretti, proprietario del disco bar in cui, nella notte di Capodanno, hanno perso la vita 40 persone e oltre cento sono rimaste ferite. L’arresto è arrivato al termine di un lungo interrogatorio davanti alla procura cantonale di Sion, durato più di sei ore. Secondo quanto riferito dalla televisione svizzera Rts, citando fonti confidenziali, Moretti avrebbe ammesso che la porta di emergenza del seminterrato era chiusa dall’interno al momento dell’incendio. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

strage di crans montana l8217ammissione di moretti agli inquirenti la porta di emergenza era chiusa

© Thesocialpost.it - Strage di Crans-Montana, l’ammissione di Moretti agli inquirenti: “La porta di emergenza era chiusa”

Leggi anche: Incendio Crans-Montana, Moretti arrestato: “La porta di emergenza era chiusa”, l’ammissione ai pm

Leggi anche: Strage di Crans-Montana: “Jacques Moretti ha confermato che l’uscita di emergenza era chiusa a chiave”

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

strage crans montana l8217ammissioneStrage Crans-Montana, da accuse a proprietari a mancati controlli: il punto sulle indagini - Montana, da accuse a proprietari a mancati controlli: il punto sulle indagini ... tg24.sky.it

strage crans montana l8217ammissioneLa strage di giovanissimi a Crans-Montana: dal rogo alle indagini, cosa sappiamo - Quaranta morti, anche sei ragazzi italiani. ansa.it

strage crans montana l8217ammissioneStrage Svizzera, il comune di Crans Montana: "Siamo stati carenti nei controlli" - Il sindaco della cittadina Nicolas Fe'raud: "Siamo ancora sotto shock, forniremo tutte le informazioni, lo dobbiamo alle vittime" ... tg.la7.it

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.