Strage di Crans-Montana l’ammissione di Moretti agli inquirenti | La porta di emergenza era chiusa

Nell’ambito dell’inchiesta sulla tragedia di Crans-Montana, Jacques Moretti ha ammesso agli inquirenti che la porta di emergenza del locale Le Constellation era chiusa al momento dell’incendio. La vicenda, che ha causato la morte di 40 persone e numerosi feriti, si sta approfondendo con l’arresto del proprietario, mentre si cercano di chiarire le responsabilità e le cause dell’incidente.

Strage di Capodanno a Crans-Montana, l'inchiesta sull' incendio del locale Le Constellation entra in una fase decisiva con l' arresto di Jacques Moretti, proprietario del disco bar in cui, nella notte di Capodanno, hanno perso la vita 40 persone e oltre cento sono rimaste ferite. L'arresto è arrivato al termine di un lungo interrogatorio davanti alla procura cantonale di Sion, durato più di sei ore. Secondo quanto riferito dalla televisione svizzera Rts, citando fonti confidenziali, Moretti avrebbe ammesso che la porta di emergenza del seminterrato era chiusa dall'interno al momento dell'incendio.

