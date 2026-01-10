Strage di Crans-Montana l’ammissione del proprietario del Constellation

A Crans-Montana, il proprietario del Constellation, Jacques Moretti, ha confermato agli inquirenti che la porta di emergenza nel seminterrato del locale era bloccata dall’interno al momento della tragedia. Questa ammissione potrebbe influenzare le indagini sulla strage avvenuta nel locale svizzero, portando a un chiarimento sulle cause e sulle responsabilità della tragedia.

Jacques Moretti, proprietario del Constellation, avrebbe ammesso di fronte agli inquirenti che la porta di emergenza situata nel seminterrato del locale di Crans-Montana era bloccata dall’interno. Lo riferisce la televisione svizzera Rts. Moretti, che è stato arrestato, avrebbe anche affermato di aver sbloccato lui stesso la porta dall’esterno, una volta giunto sul posto, trovando diversi corpi senza vita ammucchiati. Inoltre avrebbe anche dichiarato di aver sostituito lui stesso la schiuma fonoassorbente che ha preso fuoco, innescando il rogo in cui sono morti 40 ragazzi. Moretti è al momento accusato con la moglie Jessica Maric (ai domiciliari con braccialetto elettronico ), di omicidio colposo, incendio colposo e lesioni personali colpose. 🔗 Leggi su Lettera43.it

