Strage di Crans-Montana il titolare del Constellation ammette | la porta di emergenza era chiusa

A Crans-Montana, il proprietario del Constellation, Jacques Moretti, ha riconosciuto agli inquirenti che la porta di emergenza nel seminterrato era chiusa dall’interno. Inoltre, ha ammesso di aver sostituito personalmente la schiuma fonoassorbente, che poi ha preso fuoco, contribuendo alla tragedia. La testimonianza si inserisce nelle indagini sulla strage, evidenziando responsabilità e circostanze dell’incidente.

Jacques Moretti, proprietario del Constellation, avrebbe ammesso di fronte agli inquirenti che la porta di emergenza situata nel seminterrato del locale era bloccata dall'interno e di aver sostituito lui stesso la schiuma fono assorbente che ha preso fuoco. Lo riferisce la televisione svizzera Rts, citando fonti confidenziali.

