Strage di Crans-Montana autopsia fissata per Galeppini Stop alle tumulazioni di Costanzo e Barosi disposta la riesumazione di Tamburi

La magistratura romana ha avviato un'inchiesta sul tragico incendio di Crans-Montana, disporendo autopsie e riesumazioni di alcune vittime, tra cui Tamburi, Costanzo e Barosi. L'autopsia di Galeppini è prevista, mentre le tumulazioni di Costanzo e Barosi sono state temporaneamente sospese. L'indagine mira a chiarire le cause di questa tragica vicenda che ha coinvolto sei giovani.

La magistratura romana che ha disposto un'inchiesta sul decesso dei sei ragazzi nel rogo di Crans-Montana, ha disposto l'esecuzione di esami sui loro corpi. Anche i coniugi Moretti potrebbero essere indagati dalla procura di Roma.

Strage di Crans-Montana, il 19 gennaio l’incarico per l’autopsia su Emanuele Galeppini - Su incarico della Procura di Roma, i pm genovesi affideranno l’esame al medico legale Francesco Ventura. ilsecoloxix.it

Cosa possono svelare le autopsie sui corpi delle vittime di Crans-Montana e cosa cambia per le indagini - Montana: le autopsie sui ragazzi italiani chiariranno le cause e incideranno anche sull’inchiesta svizzera ... fanpage.it

Agenzia Vista. . Strage Crans-Montana, Meloni, La Russa, Tajani, Salvini, Schlein, Conte a Messa per vittime italiane - facebook.com facebook

La strage di Crans-Montana. C'è ancora apprensione per i nostri connazionali feriti nell'incendio, ricoverati all'ospedale Niguarda di Milano. I familiari uniti nella battaglia per chiedere verità e giustizia x.com

