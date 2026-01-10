Strage di Crans-Montana autopsia fissata per Galeppini Stop alle tumulazioni di Costanzo e Barosi disposta la riesumazione di Tamburi Moretti ammette che una porta di servizio era chiusa a chiave

La magistratura romana ha avviato un'indagine sulla morte di sei ragazzi nel rogo di Crans-Montana, con l'autopsia fissata per Galeppini e la riesumazione di Tamburi. Sono state inoltre sospese le tumulazioni di Costanzo e Barosi. Moretti ha confermato che una porta di servizio era chiusa a chiave, mentre si attendono ulteriori riscontri sugli eventi che hanno portato alla tragedia.

La magistratura romana che ha disposto un'inchiesta sul decesso dei sei ragazzi nel rogo di Crans-Montana, ha disposto l'esecuzione di esami sui loro corpi. Anche i coniugi Moretti potrebbero essere indagati dalla procura di Roma.

