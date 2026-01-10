Strage Crans-Montana | scuse inutili Si estenda catena responsabilità

La tragedia di Crans-Montana, avvenuta durante il capodanno, ha suscitato ampie discussioni sulla gestione della sicurezza e le responsabilità. Le scuse di Jessica Maric e Jacques Moretti, gestori del locale, sono state giudicate insufficienti e tardive. È importante approfondire le responsabilità e le cause di quanto accaduto, affinché si possano adottare misure adeguate per prevenire futuri incidenti e garantire maggiore sicurezza.

Scuse inutili, oltre che tardive, quelle che arrivano prima dalla lacrimante Jessica Maric, col marito Jacques Moretti gestori del locale teatro della strage di Capodanno a Crans-Montana. Poi dalla vicesindaca Nicole Bonvin Clivaz. C he, dieci giorni dopo l’incendio che ha spezzato le vite di Chiara, Achille, Giovanni, Emanuele, Riccardo, Sofia e di tanti altri ragazzini, e tanti giovanissimi stanno lottando negli ospedali, pronuncia con la stampa quelle scuse per la mancanza di controlli che non abbiamo sentito pronunciare nel mea culpa mediatico del sindaco Nicolas Feraud. Quel sindaco, Nicolas Feraud, che, nel dichiarare il Comune parte lesa e annunciare “ Mi porterò un fardello a vita ma non mi dimetto “, ha ammesso zero controlli dopo il 2019 nel locale. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it Leggi anche: Crans-Montana, Jacques Moretti fermato per la strage di Capodanno. La moglie resta libera mentre si allarga l’inchiesta sulle responsabilità Leggi anche: Strage Crans-Montana, parla la vicesindaca: «Ammettiamo di non aver fatto i controlli, ma non ci dimettiamo». Le scuse alle vittime Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Svizzera, arrestato Jacques Moretti, il proprietario del bar della strage di Crans-Montana. La moglie chiede scusa; Crans-Montana, Jessica Moretti in lacrime: “Tragedia inimmaginabile, chiedo scusa”; Crans-Montana, Jessica Moretti in lacrime davanti alle telecamere: «Chiedo scusa, questa tragedia era inimmaginabile»; Crans-Montana, Jacques Moretti in carcere e Jessica Maric agli arresti domiciliari: le scuse tra le lacrime. Strage di Capodanno a Crans-Montana: la vicesindaca Bonvin Clivaz si scusa con le famiglie delle vittime - Montana: la vicesindaca Bonvin Clivaz si scusa per i mancati controlli e manifesta vicinanza alle famiglie delle vittime della tragedia di Capodanno a Le Constellation. notizie.it

Crans Montana, chi è il sindaco Nicolas Feraud e perché non vuole dimettersi: le frasi irriverenti dopo la strage e quelle scuse (a metà) - Il giorno dopo la strage di Crans Montana in cui persero la vita 40 persone, il sindaco Nicolas Féraud disse in conferenza stampa: «Porterò questo fardello e la tristezza ... msn.com

Crans-Montana, vicesindaca: “Chiediamo scusa per le mancanze sui controlli”. LIVE - Montana, vicesindaca: “Chiediamo scusa per le mancanze sui controlli”. tg24.sky.it

Agenzia Vista. . Strage Crans-Montana, Meloni, La Russa, Tajani, Salvini, Schlein, Conte a Messa per vittime italiane - facebook.com facebook

La strage di Crans-Montana. C'è ancora apprensione per i nostri connazionali feriti nell'incendio, ricoverati all'ospedale Niguarda di Milano. I familiari uniti nella battaglia per chiedere verità e giustizia x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.