Stradella rapina al Mercatone Gran Risparmio | identificati i due autori uno ha 14 anni

A Stradella, nel Pavia, sono stati individuati e denunciati in stato di libertà i due autori di una rapina al Mercatone Gran Risparmio, avvenuta recentemente. Tra i responsabili, uno ha appena 14 anni. Le indagini, condotte grazie alle immagini delle telecamere di sorveglianza, hanno permesso di identificare i coinvolti e procedere con le formalità di legge.

Stradella (Pavia), 10 gennaio 2026 - Sono stati identificati grazie alle immagini registrate dall'impianto di videosorveglianza e denunciati, in stato di libertà, per rapina aggravata in concorso. I due presunti responsabili sono un minorenne di 14 anni e un 34enne, entrambi già pregiudicati. Il fatto risale a sabato scorso, 3 gennaio, avvenuto al Mercatone Gran Risparmio in piazzale Fiera, all'angolo con via 99 Ostaggi a S tradella. "I due denunciati - riferiscono i carabinieri nella nota stampa diramata oggi, sabato 10 gennaio - dopo aver distratto l'esercente, forzavano con violenza una scaffalatura asportando tre orologi.

