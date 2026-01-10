Storie di vecchiaia e filosofia Incontri alla biblioteca Arzelà

La biblioteca civica Cesare Arzelà di Santo Stefano di Magra ospita due incontri dedicati al tema della vecchiaia e alla filosofia. Martedì 13 gennaio alle 17 si terrà la seconda lezione gratuita del professor Mario Amilcare Grassi, che approfondirà il rapporto tra pensiero filosofico e il percorso della vecchiaia. Un’occasione per riflettere su questo tema attraverso le parole di grandi pensatori, in un contesto di confronto e approfondimento.

Due eventi in programma alla biblioteca civica Cesare Arzelà di Santo Stefano di Magra: Martedì 13 gennaio alle 17 la seconda lezione gratuita del professor Mario Amilcare Grassi che affronta nuovamente il tema della vecchiaia vista attraverso i pensieri dei filosofi. Il secondo incontro in programma giovedì 15 gennaio alle 17, con l'incontro letterario con la scrittrice Gloria Griggio, spezzina, diplomata al liceo artistico. Le sue passioni, da sempre, sono la scrittura e la pittura. Nel 2017 esordisce nell'arte con la sua prima esposizione personale 'Colpi di stato d'animo' nello storico locale artistico milanese Le Trottoir, e inizia così un tour di esposizioni pittoriche, collettive e personali, che si estenderà al 2018 in varie città italiane come Roma, Parma, Fidenza, Bologna, Salsomaggiore e Spezia.

