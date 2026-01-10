Storie della Buonanotte per Bambine Ribelli rimandato lo spettacolo
Officine della Cultura comunica che lo spettacolo “Storie della Buonanotte per Bambine Ribelli”, previsto per domenica 11 gennaio al Teatro Comunale Mario Spina di Arezzo, è stato rimandato a data da definirsi. Ulteriori informazioni sulla nuova programmazione saranno comunicate prossimamente.
Arezzo, 10 gnnaio 2026 – Officine della Cultura annuncia che lo spettacolo “Storie della Buonanotte per Bambine Ribelli ”, in programma per domenica 11 gennaio presso il Teatro Comunale Mario Spina, è stato rimandato a data da destinarsi. L’Orchestra Multietnica di Arezz o al femminile, insieme ad Elena Ferri, invitano dunque tutti coloro desiderosi di assistere all’evento a non rammaricarsi: lo spettacolo sarà recuperato. Purtroppo, in un momento di picco influenzale, anche le bambine ribelli dell’OMA hanno dovuto alzare le mani. Il rimborso dei biglietti potrà essere richiesto presso i canali dove è stato acquistato – Ticketone o direttamente presso Officine della Cultura - entro venerdì 16 gennaio. 🔗 Leggi su Lanazione.it
