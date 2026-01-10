Storia e territorio alla scoperta delle fornaci di Garbagnate
Le fornaci di Garbagnate rappresentano un importante patrimonio storico e industriale della zona. La loro presenza testimonia l’evoluzione del territorio nel corso degli anni, riflettendo le attività produttive che hanno caratterizzato la comunità locale. Attraverso questa scoperta, si può conoscere meglio la storia industriale di Garbagnate e il ruolo che le fornaci hanno svolto nel contesto territoriale.
. Le “fornaci” di Garbagnate hanno segnato l’inizio dell’era dell’industrializzazione del territorio. Lo storico Salvatore Capodici ne ha studiato e approfondito l’origine: intervistato dal Notiziario, ha fornito preziose informazioni che proponiamo ai nostri lettori. Quali furono le caratteristiche del territorio garbagnatese nel lontano passato? “Oggi Garbagnate gode . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net
Leggi anche: Il Museo del Territorio lancia una piattaforma digitale per andare alla scoperta della storia di Riccione
Leggi anche: Il Museo del Territorio lancia una piattaforma digitale per andare alla scoperta della storia di Riccione
Storia e territorio, alla scoperta delle fornaci di Garbagnate - Le “fornaci” di Garbagnate hanno segnato l’inizio dell’era dell’industrializzazione del ... ilnotiziario.net
Scoperta fornace etrusca a Coreglia. “Riscrive la storia dell’area di quella parte dell’Umbria” - La fornace è stata individuata sotto il piano stradale d'accesso all'insediamento. repubblica.it
’Le voci della storia’ sul territorio. A ’spasso’ in mezzo al passato alla scoperta della cultura locale - Prende il via oggi e proseguirà fino a fine a novembre una nuova edizione de "Le voci della storia 2025", la rassegna dedicata al patrimonio culturale materiale e umano del territorio mancianese ... lanazione.it
È arrivata la nuova maglia ufficiale ! Un concentrato di storia, territorio ed emozioni da indossare e vivere chilometro dopo chilometro La grafica questo anno, su di uno sfondo rosso sgargiante, celebra la storia del territo - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.