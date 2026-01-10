Stop degli Emirati alle università britanniche

Gli Emirati Arabi Uniti hanno recentemente deciso di sospendere le collaborazioni con alcune università britanniche, evidenziando preoccupazioni legate a questioni di sicurezza e radicalizzazione. Questa decisione sottolinea l'importanza di affrontare con attenzione i rischi associati all'integrazione e alla diffusione di ideologie estremiste. In un contesto globale, è fondamentale che Europa e Italia riconoscano e gestiscano adeguatamente queste sfide emergenti.

L'Europa, e l'Italia di conseguenza, stanno sottovalutando il problema dell'islamizzazione e della radicalizzazione. Abbiamo visto scuole aprirsi all'islam, introdurre il Ramadan, portare i bambini nelle moschee. Assistiamo a una propaganda costante e continua sulla bellezza dell'Islam, spesso anche subdola e mascherata, anche da parte delle istituzioni europee, che genera assuefazione inconscia. Vengono tollerate le moschee abusive, coacervo per le radicalizzazioni, che vengono controllate con difficoltà dalle autorità proprio per la loro natura clandestina. E mentre in Occidente si assiste quasi a una resa, negli Emirati Arabi Uniti si combatte contro l'islam radicale, come dimostra la nuova stretta per impedire che i giovani possano avvicinarsi ai Fratelli Musulmani e alla loro propaganda.

