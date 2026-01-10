Sto parlando però…E allora non chiamarmi in studio… Hai parlato ma soprattutto più di te conta lei… La pubblicità | botta e risposta tra Pino Insegno e Caterina Balivo

Nella puntata del 9 gennaio di La Volta Buona, si è assistito a un confronto tra Caterina Balivo e Pino Insegno. La discussione ha ruotato attorno a temi di comunicazione e percezione pubblicitaria, evidenziando differenze di stile e approccio tra i due protagonisti. Un dialogo che ha messo in luce le rispettive opinioni, offrendo uno spunto di riflessione sulla relazione tra parole, immagini e messaggi nel mondo dello spettacolo e della pubblicità.

Puntata de La Volta Buona del 9 gennaio, botta e risposta tra la conduttrice Caterina Balivo e Pino Insegno. Il conduttore di Reazione a Catena stava raccontando alcuni passaggi della sua carriera quando Balivo, per ragioni di tempi televisivi, ha iniziato a intervenire per 'accorciare' la storia ed è allora che Insegno è sbottato, ironico ma non troppo: " Sto parlando però.E allora non chiamarmi in studio. ". La conduttrice si è scomposta? No, anzi, con brillantezza ha risposto: "Hai parlato, ma soprattutto più di te conta lei, la pubblicità. Sessanta secondi" e il botta è risposta si è chiuso con un clima ben presto rimodulato sulla leggerezza.

