La stazione di Modena affronta carenze di personale, con richieste di straordinari per la vigilanza serale. La recente tragedia che ha coinvolto il capotreno Alessandro Ambrosio evidenzia l'importanza di garantire maggiore sicurezza nelle aree ferroviarie e nelle città. È fondamentale distinguere le criticità strutturali da l’operato delle forze di polizia, affinché si adottino interventi efficaci per tutelare lavoratori e cittadini.

Modena, 10 gennaio 2026 – “La drammatica uccisione del capotreno Alessandro Ambrosio rappresenta una ferita profonda per il mondo ferroviario e impone una riflessione seria e responsabile sul tema della sicurezza nelle stazioni e nelle città in generale: il dolore e la richiesta di maggiore tutela da parte dei lavoratori e dei cittadini meritano risposte concrete, ma è doveroso distinguere con chiarezza tra le evidenti criticità strutturali di alcune aree ferroviarie e l’operato quotidiano delle forze di polizia preposte alla sicurezza”. Ad intervenire sulla situazione sicurezza nelle stazioni emiliano romagnole e, in particolare,su quella modenese a seguito del delitto del capotreno avvenuto a Bologna, è Gianni Gravina, segretario provinciale Siap Modena. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Stazione, Polfer a corto di personale. “Straordinari per la vigilanza serale, servono rinforzi”

Colta da un malore in stazione a Trento, salvata dalla Polfer - È stata colta da un malore all'interno della stazione di Trento ma l'intervento degli agenti della Polizia ferroviaria è stato provvidenziale e ha evitato il peggio. ansa.it

Benevento, polfer e biglietteria chiudono in serata: stazione insicura - «La stazione osserva orari di apertura e chiusura congruenti con quelli di partenza/arrivo del primo e ultimo treno del giorno, nel rispetto dell'offerta di trasporto vigente». ilmattino.it

Polfer: controlli nelle stazioni di Trieste, Udine e Gemona con cani antidroga - 60 operatori della Polizia Ferroviaria, sono stati impegnati, ieri, sull’intero territorio regionale nella sesta giornata di controlli straordinari del 2024 denominata “Stazioni Sicure”. rainews.it

Stazione, le criticità a Modena: sicurezza sotto osservazione. Dopo l’omicidio del capotreno a Bologna aumentano i controlli. In città rafforzata la presenza della Polfer e attivi i sistemi di videosorveglianza. Buona la situazione dei parcheggi, restano invece criti - facebook.com facebook

Capotreno ucciso a coltellate in zona stazione a Bologna. Squadra mobile e Polfer sul posto con il medico legale #ANSA x.com