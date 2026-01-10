Startlist staffetta maschile Oberhof 2026 | orario programma tv streaming
Ecco l'introduzione richiesta: La startlist della staffetta maschile di Oberhof 2026, quarta tappa della Coppa del Mondo di biathlon 2025-2026, sarà disponibile con orario, programma, dettagli su tv e streaming. La giornata, che conclude gli eventi in programma, inizierà alle ore 11.
La terza ed ultima giornata di gare ad Oberhof, in Germania, sede della quarta tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di biathlon, si aprirà alle ore 11.00 con la staffetta 4×7.5 km maschile, nella quale sarà protagonista anche l’Italia. A rappresentare i colori azzurri saranno, infatti, nell’ordine, Patrick Braunhofer all’apertura, Didier Bionaz nella seconda frazione, Lukas Hofer nel terzo segmento di gara e Tommaso Giacomel in chiusura. Nel complesso saranno 22 i quartetti al via. La diretta tv della staffetta 4×7.5 km maschile della Coppa del Mondo 2025-2026 di biathlon non sarà fruibile, mentre la diretta streaming sarà a cura di Eurosport 2 HD, discovery+, DAZN, infine la diretta live testuale sarà disponibile su OA Sport. 🔗 Leggi su Oasport.it
