La Juventus ha subito una pesante perdita economica, con una stangata di 28 milioni di euro. Questa notizia rappresenta un colpo significativo per i bilanci dei bianconeri, con implicazioni importanti per la gestione della squadra e le strategie future. Di seguito, tutti i dettagli relativi a questa difficile situazione finanziaria.

Pessime notizie per i bianconeri: ecco tutti i dettagli A volte ritornano, e son dolori. Per la Juve, dal punto di vista economico, sarebbe una mazzata pesantissima. In fumo 28,5 milioni di euro, con tutte le nuove difficoltà per ripiazzarlo altrove. Stavolta, magari, a titolo definitivo. (AnsaFoto) – Calciomercato.it Le probabilità di un ritorno di Douglas Luiz sono alte, anzi altissime. Il grande flop del calciomercato estivo 2024, infatti, difficilmente sarà riscattato dal Nottingham Forest. L’obbligo fissato a 28,5 milioni scatterebbe solo alla quindicesima presenza in Premier da almeno 45?: il brasiliano ha fin qui collezionato 8 partite nel massimo campionato inglese, ma di queste solo 5 sono da un tempo. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Stangata durissima per la Juve: in fumo 28 milioni di euro

