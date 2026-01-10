Stamoto spuntano vasche di inquinanti esplosivi

Recenti analisi hanno rilevato la presenza di vasche contenenti inquinanti come piombo e idrocarburi presso lo stabilimento Stamoto. Questa scoperta solleva preoccupazioni sulla qualità ambientale della zona e potrebbe influire sull’andamento del processo di riqualificazione dell’area, già soggetto a possibili ritardi e rallentamenti. La situazione richiede attenzione e monitoraggio costante per garantire la tutela dell’ambiente e la sicurezza delle comunità locali.

Allarme piombo e idrocarburi. E l'iter di riqualificazione della Stamoto rischia altri ritardi e rallentamenti. È una sorta di polveriera l'ex caserma di viale Felsina, dove è andato in scena il rave di Capodanno con tanto di fuochi d'artificio e altri falò. E dove il Demanio, proprietario dell'area in attesa del passaggio al Comune, ha riscontrato nei mesi scorsi la presenza di serbatoi interrati finora rimasti nascosti e potenzialmente pericolosi: sia per chi ha festeggiato abusivamente l'arrivo del 2026 nello stabile (senza considerare il rischio di crollo degli edifici fatiscenti), sia per i residenti che abitano a due passi dal complesso militare dismesso da oltre 20 anni.

