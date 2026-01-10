Nella serie Netflix "Io sono notizia", un cartello dietro le quinte svela – sul finale – tutto su Fabrizio Corona: "Stai diritto (risulti più figo)". Anche mentre confessa la sua vita e le sue contraddizioni, l'ossessione resta la sua immagine. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche: Garlasco, l’avvocato Lovati minacciato di morte con una lettera anonima: “È meglio che stai zitto”

Leggi anche: Fabrizio Corona risponde al pentito che lo accusa di aver avuto legami con la mafia: “Vuole solo pubblicità”

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

“Stai diritto, risulti più figo”: il cartello che spiega Fabrizio Corona meglio di qualsiasi confessione - Nella serie Netflix "Io sono notizia", un cartello dietro le quinte svela – sul finale – tutto su Fabrizio Corona: "Stai diritto (risulti ... fanpage.it