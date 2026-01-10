Squarci di realtà nella fiction di governo

Il 9 gennaio segna l’avvio di una nuova tradizione politica, con eventi che rielaborano la realtà in chiave narrativa. In questa analisi si esplorano le dinamiche tra fiction e azione di governo, evidenziando come le rappresentazioni pubbliche possano influenzare la percezione degli eventi e delle decisioni politiche. Un approfondimento che invita a riflettere sul ruolo della comunicazione istituzionale nel contesto attuale.

Rieccola qui, stessa location, stesso format, stesso giorno, 9 gennaio, non più fine ma inizio anno perché lei ha deciso di inaugurare una «nuova tradizione» e, a rappresentare il rebranding, . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

