Squadre confermate per i quarti di finale dell’Afcon

Le squadre qualificate per i quarti di finale dell’AFCON sono state annunciate, con alcune sfide di grande interesse. Tra queste, i campioni in carica dell’Algeria del 2019 affronteranno la Nigeria in uno degli incontri più attesi di questa fase. La competizione prosegue senza polemiche o commenti eccessivi sui social, offrendo agli appassionati un torneo ricco di emozioni e qualificazioni importanti.

2026-01-10 17:14:00 Non si sprecai e polemiche in questi minuti sui social a proposito di quest’ultima news: I campioni dell’Algeria del 2019 affrontano la Nigeria nei quarti di finale dei pesi massimi della Coppa d’Africa. L’Algeria ha ottenuto 11 vittorie in 14 partite e sembra la squadra da battere. Anche la Nigeria ha impressionato in Marocco, ma non ha battuto l’Algeria negli ultimi quattro incontri. Notizie sulla squadra dell’Algeria. Algeria XI: Zidane; Belghali, Mandi, Bensebaini, Ait Nouri; Boudaoui, Zerrouki, Chaibi; Mahrez, Amoura, Maza Notizie sulla squadra della Nigeria.???????? Osimhen e Adams in alto Iwobi in mezzo Bassey e Ajayi bloccati in difesa Facciamolo, Super Aquile #ALGNGA#Naija4TheWin pic. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

Leggi anche: Confermate le formazioni per i quarti di finale dell’AFCON, con Nicolas Jackson e Ismaila Sarr eliminati

Leggi anche: Notizie sulle squadre dei quarti di finale AFCON 2025

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Under 19 Eccellenza, tutto quello che c’è da sapere della Fascia Bianca; Quarti di finale fissati ai Mondiali Juniores 2026; Coppa d'Africa 2025, guida completa ai quarti di finale: statistiche, curiosità e favorite; Scopri gli orari della Giornata 2 della Kings World Cup Nations 2026.

Coppa d’Africa, quarti di finale al via: bilancio degli ottavi e programma completo - Coppa d’Africa 2026: cosa è successo negli ottavi di finale e calendario completo dei quarti, con date, orari e sfide decisive ... msn.com