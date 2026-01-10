Spunti di Investimento per il 2026 | bond e valute

Per il 2026, gli operatori di mercato e gli investitori analizzano con attenzione le opportunità offerte da bond e valute. In un contesto di crescente incertezza, la pianificazione richiede valutazioni attente di tendenze e possibili scenari economici. Questa panoramica mira a offrire spunti di riflessione sulle strategie più appropriate per affrontare i mercati nel prossimo anno.

Un nuovo anno inizia e operatori di mercato, clienti e investitori sono alla ricerca di idee di investimento; cercano di “predire” cosa potrà succedere nei prossimi dodici mesi su borse, tassi, valute, materie prime. Su come avvenimenti economici e geopolitici potranno o non potranno influenzare il quadro di mercato ipotizzato. E’ stato ampiamente dimostrato come questo esercizio sia quanto mai difficile, che arrivi sempre qualche elemento nuovo che nessuna delle migliaia di menti umane impegnate sul campo aveva nemmeno ipotizzato. Nonostante questa premessa doverosa, proviamo a dare qualche consiglio che volutamente riguarda non la parte core del portafoglio (dove i suggerimenti di asset allocation si trovano a profusione e dove non pensiamo di poter portare molto valore aggiunto), ma delle idee che definiremo “satellite”, più specifiche, magari meno di consenso, che possono aiutare a trovare qualcosa di alternativo, a stimolare l’intelletto dei nostri lettori. 🔗 Leggi su Panorama.it

