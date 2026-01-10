Sport invernali l’Italia accelera con biathlon e snowboard Stecca lo sci alpino sabato senza oro per lo speed skating

L’Italia si distingue negli sport invernali con sette podi nel sabato precedente alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, tra vittorie, secondi e terzi posti. Mentre lo sci alpino ha registrato alcune difficoltà e lo speed skating ha concluso senza medaglie, il paese continua a mostrare una buona varietà di risultati nel biathlon e snowboard, confermando l’impegno e la competitività nel panorama internazionale.

L’Italia ha conquistato sette podi di livello internazionale nel sabato riservato agli sport invernali, quando mancano quattro settimane alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026: due vittorie, tre secondi posti e due terze piazze, con la consueta ecletticità tipica del Bel Paese, anche se non sono mancate alcune controprestazioni. Tommaso Giacomel si è reso protagonista di un ultimo poligono davvero magistrale a Oberhof, dopo che aveva commesso ben sei errori in occasione delle prime tre serie al tiro nella località tedesca. Approfittando delle sbavature commesse dagli avversari nei cinque tiri conclusivi con l’arma, il trentino si è issato al comando della gara ed è riuscito a vincere l’inseguimento, firmando così una splendida doppietta dopo il trionfo conseguito giovedì nella sprint. 🔗 Leggi su Oasport.it

