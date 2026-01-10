Sport in tv oggi sabato 10 gennaio | orari e programma completo Come vedere gli eventi in streaming

Scopri gli eventi sportivi in programma oggi, sabato 10 gennaio, con orari e dettagli completi. Potrai seguire le partite di tennis tra Sinner e Alcaraz a Seoul, oltre alle semifinali di tornei come Hong Kong, Brisbane, Auckland e la United Cup. Forniamo anche indicazioni su come vedere gli eventi in streaming, per non perdere nessuna delle principali competizioni della giornata.

Oggi sabato 10 gennaio ci aspetta una giornata ricca di sport. Jannik Sinner e Carlos Alcaraz si affronteranno in un’imperdibile esibizione a Seoul: chi riuscirà a spuntarla nel primo confronto stagionale tra il numero 2 e il numero 1 del mondo, con vista sugli Australian Open? I tornei tennistici della settimana propongono le semifinali: Lorenzo Musetti andrà a caccia dell’atto conclusivo nell’ATP 250 di Hong Kong (se la dovrà vedere con il russo Andrey Rublev), senza dimenticarsi di Brisbane, Auckland e della United Cup. Abbuffata di discipline invernali a meno di un mese dalle Olimpiadi di Milano Cortina 2026: lo sci alpino proporrà la discesa libera femminile a Zauchensee e il gigante maschile ad Adelboden, lo snowboard regalerà il PGS di Scuol, il biathlon offrirà l’inseguimento maschile e la staffetta femminile a Oberhof, gli Europei di speed skating entreranno nel vivo, senza dimenticarsi di bob, slittino, combinata nordica, salto con gli sci, sci freestyle, mentre lo sci di fondo osserverà un turno di riposo. 🔗 Leggi su Oasport.it

