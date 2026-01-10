Sport in tv | giornata ricchissima di eventi il programma di questo sabato 10 dicembre

Il sabato 10 dicembre offre un ricco palinsesto di eventi sportivi trasmessi in tv. Tra tennis, calcio e altre discipline, gli appassionati possono seguire numerose competizioni in una giornata caratterizzata da diverse opportunità di visione. Un’occasione per aggiornarsi sugli avvenimenti sportivi del momento, senza perdere di vista gli appuntamenti più importanti del giorno.

Dal tennis al calcio passando per tanti altri eventi: questo sabato 10 dicembre regala un’intensa giornata per lo sport in tv. Torna la Serie A dopo il turno infrasettimanale, continua il tennis con Musetti quest’oggi in campo e non solo. Gli eventi trasmessi, in tv e in streaming, sono tantissimi in questo sabato. Di seguito . 🔗 Leggi su Sportface.it

